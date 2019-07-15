شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح أركان الحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى نشر أسئلة وإجابات حول مناسك الحج، بمناسبة قرب موسم الحج.
وبدأت دار الإفتاء بالإجابة على سؤال ما هى أركان الحج، حيث أكدت أن أركان الحج هى:"الإحرام، والوقوف بعرفة
طواف الإفاضة، والسعى بين الصفا والمروة".
وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، 29 مقطع فيديو لكل ما يخص الحج وكيفية أداء الحج خطوة بخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء توضح أركان الحج.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.