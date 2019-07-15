شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح أركان الحج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى نشر أسئلة وإجابات حول مناسك الحج، بمناسبة قرب موسم الحج.

وبدأت دار الإفتاء بالإجابة على سؤال ما هى أركان الحج، حيث أكدت أن أركان الحج هى:"الإحرام، والوقوف بعرفة

طواف الإفاضة، والسعى بين الصفا والمروة".

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وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، 29 مقطع فيديو لكل ما يخص الحج وكيفية أداء الحج خطوة بخطوة.