التموين: استمرار استقبال تظلمات المستبعدين من البطاقات من خلال الموقع الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جار استقبال تظلمات المواطنين المستبعدين من بطاقات التموين بالمرحلة الرابعة، بسبب معايير لجنة العدالة الاجتماعية من خلال الموقع الإلكترونى www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم ويتم فحصه ومراجعته من يثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة به. كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت تطبيق المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، حتى تستمر الوزارة فى استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية والمستفيدين من "تكافل وكرامة"، حيث بدأت الوزارة فى إرسال رسائل قصيرة لغير المستحقين لدعم السلع على بونات صرف الخبز والسلع التموينية تفيد بأنهم من غير المستحقين وسيتم إيقاف بطاقاتهم.

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