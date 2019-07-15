شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منذ قليل، صندوق تكافل نقابة الأطباء البيطريين، فتح باب التسجيل بأول جمعية عمومية للصندوق، وذلك بمقر دار الحكمة.

قال الدكتور محمد شفيق، عضو مجلس نقابة البيطريين، أمين صندوق التكافل، إن المجلس أراد عمل شخصية اعتبارية للصندوق، تمهيدا لتسجيله في هيئة الرقابة على الصناديق، لذا تم شراء مقر منفصل للصندوق ومراجعة كافة البيانات وصولا إلى الدعوة لعقد عمومية للصندوق مستقلة للأعضاء المشتركين لاطلاعهم على مشكلاته وميزانيته وبحث تطوير أداءه، بخلاف إنشاء صندوق أخر بدراسات اكتوارية أخرى جارى عملها.

وأضاف «شفيق»، أن الجديد منذ إنشاء صندوق التكافل عام 1992 هو عقد جمعية عمومية خاصة به بحضور المشتركين، وسيتم عرض كافة اللوائح والقرارات التي تم اتخاذها والموقف المالى له.

وفى نفس السياق، أشار الدكتور حمدى شاكر، مدير الصندوق، إلى انه سيتم خلال الجمعية العمومية عرض ميزانية 2018، والموقف المالي للصندوق فى 2019، ولمدة 5 سنوات مقبلة، وتقرير مراقب الحسابات، والتعديلات المقترحة لإضافتها للائحة، بجانب أنه لأول مرة سيتم إتاحة الفرصة لأعضاء المشتركين تقديم مقترحاتهم لتطوير الصندوق لتطويره، وطرح ما تم إنجازه لإنقاذ الصندوق من الوضع المالى المتردى له.

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وأضاف أنه من أهم التعديلات المقترحة عمل بند خاص بالجمعية العمومية وطرق عقدها وأحقية الأعضاء فى حضورها، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء من الجمعية العمومية للمشاركة فى مجلس إدارة الصندوق مع أعضاء مجلس النقابة.



التسجيل بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين



التسجيل بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين



التسجيل بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين



التسجيل بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين