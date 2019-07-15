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جهاز مدينة العاشر من رمضان يشُن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫اكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة  الإشغالات والتعديات، وردع المخالفين بالمدينة بمناطق (الحي الأول - صيدناوي  - الأردنية - مركز المدينة)، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن بمدينة العاشر من رمضان، والإدارات المعنية  بجهاز المدينة ولجنة الإزالات بالجهاز.

‫ وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات غلق وتشميع للمحال المخالفة بالحي الأول بالمدينة، وكذا رفع جميع المخالفات والإشغالات من الكافتيريات والباعة الجائلين بشوارع المدينة بمنطقة صيدناوى والأردنية ومركز المدينة، مشيراً إلى أنه تم تكليف مسئولى جهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية، للتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

‫وأكد رئيس الجهاز، أن الحملات مستمرة بصفة يومية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات بمدينة العاشر من رمضان، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تأكيداً لسيادة القانون وتنفيذاً للتكليفات بإزالة جميع المخالفات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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