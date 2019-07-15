شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تطرح 250 فدانا للاستثمار فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وبالأخص فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن هناك حوالى 250 فدانا مطروحة للقطاع الخاص والاستثمار، داعية المستثمرين للدخول فى تلك المشروعات.
وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن النسخة الثانية من خريطة الاستثمار أن مدينة المعرفة ستضم مقرات لجميع شركات الاتصالات كما انها ستضم جامعة متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى بعض معاهد التدريب فى تكنولوجيا الاتصالات.
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