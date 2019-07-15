شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر انهيار سقف غرفة فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، إثر إنهيار سقف غرفة خفراء معينين على حراسة قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة. Advertisements

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسماع صوت عالى، ووجود متوفين ومصابين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم انتقال فريق إنقاذ برى، حيث تبين تواجد 5 أشخاص داخل غرفة ملحقة بقطعة أرض، عبثوا ببعض المواد "بارود" مما أدى لحدوث تفاعل كيميائى وانفجارها، ونتج عنه سقوط سقف الغرفة عليهم.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين بكسور متفرقة بالجسم نقلا إلى المستشفى للعلاج، وانتقل رجال المعمل الجنائى للوقوف على ملابسات الواقعة.