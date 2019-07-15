شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على الخط الساخن لمكتب التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خدمة تلقى الشكاوى المتعلقة بالتنسيق وتسجيل الرغبات على الخط الساخن لمكتب التنسيق وهو 19468، إذ أن المرحلة الأولى تنطلق يوم الأحد المقبل.

قررت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2019 يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ الموقع الإلكترونى للتنسيق تسجيل رغبات طلاب هذه المرحلة يوم الخميس المقبل، إذ تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت المقبل؛ لأن كليات الإعلام التى تدخل ضمن تنسيق المرحلة الأولى تجرى بها اختبارات القدرات لأول مرة هذا العام.