الهيئة الوطنية للإعلام تجهز لترميم أشرطة التراث الفنى والثقافى القديم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحصر جميع الأشرطة التى تحوى محتوى إعلاميا من التراث الفني والثقافي القديم والمملوك لها، للقيام بإجراء أعمال الصيانة والترميم لهذا التراث الفنى الكبير، ووضع هذا المحتوى النادر فى شكل وسائط إلكترونية حفاظا عليه.
وأضافت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان لها: "تأتي هذه الخطوة من الهيئة بهدف الحفاظ على التراث المصرى النادر الذي لا يوجد مثله فى الوطن العربى، سواء أكان هذا المحتوى مرئيا أو مسموعا والأعمال التليفزيونية والإذاعية والبرامجية النادرة التى تعرضت بعضها للمسح أو التلف".
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