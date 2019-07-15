شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تحذر من احتمال حدوث تسرب نفطى ضخم إلى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، تحذيرها من احتمال حدوث تسرب نفطى ضخم إلى البحر الأحمر، بسبب عرقلة الحوثيين لأعمال صيانة ناقلة النفط الخام التى تحمل أكثر من مليون برميل.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اليمنى - على حسابها الرسمى عبر موقع "تويتر" - أن الحياة البحرية والدول المشاطئة معرضة لخطر كبير فى حال وقوع الكارثة، موضحة أنها خاطبت الأمم المتحدة مرارا لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي؛ للسماح بإجراء فحص فنى وأعمال صيانة لخزان "صافر" العائم بميناء "رأس عيسى".

وأشارت - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إلى أن الخزان "صافر" عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، وتضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم تخضع للصيانة منذ أكثر من 4 سنوات رغم انتهاء عمرها الافتراضي، مؤكدة أن التسرب النفطى بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان، ما ينذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطى فى "أكسون فالديز" بالولايات المتحدة عام 1989، التى تعد أكبر الكوارث البيئية فى التاريخ.

وأضافت الرئاسة أن الأمم المتحدة أرسلت فى مايو الماضى فريقا فنيا لمعاينة الخزان، لكن الحوثيين عرقلوا وصوله.

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وقال خبراء إن السفينة "صافر" باتت تهدد بكارثة اقتصادية وبيئية قد تلقى بظلالها على كل مناحى الحياة ليس فى اليمن فحسب بل فى الدول المجاورة؛ إذا ما تسرب النفط الخام المخزن بها والمقدر بنحو 1.5 مليون برميل.

وكانت الحكومة قد أطلقت فى مارس من العام الماضى تحذيرات من وقوع الكارثة، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لصيانة السفينة المتهالكة والتوسط لتصدير الكميات المخزنة فى السفينة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثى.