شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق.. تعرفوا على قواعد التوزيع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قواعد التوزيع الجغرافى لطلاب الثانوية العامة، تزامنا مع المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، التى من المقرر ان تنطلق أعمالها الأحد المقبل.

ويتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلى:-

يتم تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارة التعليمية) فى عدة مجموعات على النحو التالى، ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة فى قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب)، كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنه للكليات من القطاع من المجموعة (ب)، قبل بدء أى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى:

*مجموعة (أ) إجبارية: وهى الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع فى حيز متساوى المسافة من الجامعتين.

* مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات فى المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق فى اختيار أى منها قبل الأخرى.

* مجموعة (جـ): باقى الجامعات التى بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أى منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

* وبالنسبة للمدارس الداخلية (الرياضية – العسكرية – المتفوقين) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة.

* اعتبار محافظتى (القاهرة – الجيزة) نطاقًا جغرافيًا واحدًا ويضم جامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافى، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.

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* يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعى 2016/2017 وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافى ما عدا الكليات والمعاهد التالية التى تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمى:

* كليات التربية. * كليات التربية النوعية.

* كليات التمريض. * المعاهد الفنية للتمريض.

* يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالى:

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتا (المنصورة – الزقازيق)، وفى حالة توزيعهم إلى جامعات خارج هاتين الجامعتين حسب المجموع يكون تحويلهم لتقليل الاغتراب إلى جامعة الزقازيق.

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

* يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على الجامعات المصرية على النحو التالى:

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتا (مدينة السادات – دمنهور).

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).