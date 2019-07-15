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التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية (صناعى – زراعي – تجاري – فندقي) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2018/2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

 

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 حتى يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.

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