شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية (صناعى – زراعي – تجاري – فندقي) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2018/2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 حتى يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019.