أخبار مصر | "التضامن": 4250 كتاباً مصوراً لخمسين حضانة بعشر محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": 4250 كتاباً مصوراً لخمسين حضانة بعشر محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الفترة القادمة سشهد عقد عدة ندوات توعوية لأولياء الأمور والميسرات لتعزيز القراءة فى دور الحضانة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية(الجايكا).

وأكدت أنه فى إطار مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، سيتم خلال الندوات توزيع 4250 كتاباً مصوراً على 50 دور حضانة بخمس محافظات مستهدفة وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ بواقع 85 كتاباً لكل دارحضانة، هذا بالإضافة إلى توزيع دليل إرشادات للكتب المصورة لكل دار حضانة مستهدفة موضحاً أهداف كل كتاب، وذلك ليسهل على ميسرات دار الحضانة عملية إختيار الكتب لقرائته للأطفال.

وأضافت الألفى أنه على غرار ما تم فى العام الماضى سيتم توزيع الكتب المصورة على دور الحضانة المستهدفة وبحضور أولياء الأمور ومديري الحضانات النموذجية والميسرات والمختصين بمديرات التضامن الإجتماعى،

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كما أوضحت الألفى أن مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة والمفعل بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) يعمل علي تنظيم ندوات بالمحافظات المستهدفة للتوعية الغذائية من منطلق أهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج والعادات السيئة فى الطعام وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية والاقتصادية، كما نظم المشروع ندوة عن الأنشطة البدنية التى يجب أن يمارسها أولياء الأمور مع أولادهم، بالإضافة إلى تنظيم المشروع لندوات توعوية لتعزيز القراءة في دور الحضانة.

وتعقد هذه الندوات على مدار شهر يوليو القادم فى المحافظات المستهدفة

الجدير بالذكر ان الشراكة المصرية اليابانية قد تأسست في مجال التعليم لبناء قدرات الشباب المصري وتعزيز الرخاء والسلام والاستقرار والتنمية، كما تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعاون الدولي اليابانية -الجايكا- في السابع من فبراير عام 2017، لعمل مشروع تعاون تقني "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"، كونه جزء من الشراكة ويهدف إلى الوقوف على إحتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات وضمان تجويد تنمية مستدامة للطفولة المبكرة ويتضمن المشروع عقد دورات تدريبية لبناء قدرات الميسرات ومديرات دور الحضانة والعاملين من أجل الإطلاع على المنهج الذي يُدرس في كليات الطفولة المبكرة في اليابان.