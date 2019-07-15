أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يشارك في مناقشة دراسة "ابن حزم بين الأخذ بالظاهر والتأويل في قضايا العقيدة"

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شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .نظير محمد عياد في مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان: "ابن حزم بين الأخذ بالظاهر والتأويل في قضايا العقيدة" للباحثة سماء سيناء محمد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالاسكندرية.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة، الدكتور إبراهيم أحمد مشرفًا رئيسًا، والدكتور ثريا محمد مشرفًا مشاركًا، والدكتور نظير محمد عياد، والدكتور جمال محمد مناقشين.

تناول البحث منهج ابن حزم في القضايا العقدية وما يميزه؛ حيث يبرز المسائل الكلامية التي دارت على ألسنة الكثير من أهل العقائد الإسلامية، ثم يتدرج في الأهمية حتى يصل إلى المسائل الأقل تداولاً، والأكثر تعقيداً بحيث يختصر الجهد على القارئ ولم يحمله عنائها في بداية كتابه.

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ويمتاز منهج ابن حزم بالاستشهاد، بأنواع كثيرة من الأدلة الشرعية أو التاريخية أو الأدبية أو الجغرافية وغيرها، إما لكي يستشهد بها، أو يستبدل بها على ناحية معينة.

كما ساق ابن حزم مقارنات بين أصحاب العقائد والملل المختلفة، حاول خلالها إبراز جهوده العلمية في تحليل الآراء من خلال مقارنتها مع بعضها وخصوصاً الاعتقادات المتشابهة.

ومن المعلوم أن ابن حزم قد أوجد لنفسه أسلوباً مميزاً، استطاع من خلاله أن يبين الحقائق بوضوح رغم كون الإسهاب والإطناب في بعض المواضيع من مميزات كتابه إلا أنه حافظ على نفسٍ طويل في إدارة دفة النقاش بالرغم من اتسامه بالحدة.