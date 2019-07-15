أخبار مصر | "عبد العال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان.. وينتقد عدم حضور النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد العال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان.. وينتقد عدم حضور النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين.

وفي بداية الجلسة، قال "عبدالعال" إنه تم توجيه النداءات للنواب للحضور للجلسة العامة، للمشاركة في عملية التصويت على قانون الجمعيات الأهلية، منتقدا تراخي النواب وعدم مسئوليتهم للحضور للقاعة للمشاركة في أعمال التصويت رغم أهمية القانون، وتابع:"ليس مقبولا أن يكون هناك نائب ليس لديه مسئوليه تجاه بلده، وأن يكون هناك مراجعة دورية بشأن قانون الجمعيات الأهلية ولا يحضر للجلسة".

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه تعرض لضغوط من قبل العديد من نواب المجلس طوال الساعات الماضية من أجل مناقشة هذا القانون كونه يخدم المصلحة العامة، ومن ثم لابد من مشاركة الجميع في التصويت للإقرار النهائي.