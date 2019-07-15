أخبار مصر | برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول حجب نتائج الثانوية العامة عن مدارس كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة حول حجب نتائج الثانوية العامة عن مدارس كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان، موجه إلى لمجلس الوزراء، بشأن حجب نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة بالكامل.

وقال "عبدالله"، إنه فوجئ المئات من أولياء الأمور وطلاب مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بحجب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهم، وعدم تمكنهم من الحصول عليها، في سابقة لم تحدث من قبل، مُضيفا أن هناك حالة من الغضب والسخط تنتاب أولياء الأمور ويهددوا بالاعتصام أمام المدرسة، بعدما بذلوا ما في وسعهم وحرموا أنفسهم، من أجل توفير الأموال اللازمة لأبنائهم، انتظارًا ليوم جني ثمار ما زرعوه، إلا أن وزير التربية والتعليم، قضى على آمالهم وطموحاتهم، بجرة قلم، تحت مبررات غير منطقية ولايمكن القبول بها، وهي أن هناك حالة غش جماعي بين الطلاب وتتطابق في النتائج.

وطالب نائب بيلا والحامول بالبرلمان، رئيس الوزراء، بإصدار تكليفاته وتوجيهاته المباشرة إلى وزير التربية والتعليم، لسرعة إصدار النتائج في أقرب وقت، حفاظًا على مستقبل هؤلاء الطلاب، الذين تشهد نتائجهم السابقة في مختلف مراحلهم التعليمية تفوقهم ونبوغهم.