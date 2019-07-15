أخبار مصر | طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في التصدي لبيزنس المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في التصدي لبيزنس المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التصدى لبيزنس المقابلات الشخصية فى المدارس الخاصة، وكيف تستغل بعض المدارس هذا الأمر فى ابتزاز أولياء الأمور.

وأوضح طوبيا، أن المقابلات الشخصية للطفل فى حضور ولى الأمر من المفترض أن تكون لقياس مستوى الذكاء والوقوف على مدى استيعاب الطفل وقدرته على التركيز والتفرقة بين الأشياء، ولكن تحول لبزنس كبير وسبوبة فى بعض الأوقات لسلب المواطنين وتحصيل رسوم نظير إجراء المقابلة بغض النظر عن النتيجة بقبول نجلهم من عدمه.

وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بوضع اشتراطات صارمة لإجراء المقابلات الشخصية لأولياء الأمور والأطفال وعدم الخروج عن السياق المعتاد فى الأسئلة كمثل اشتراك الأندية ونوع السيارة وما شابه، وأن يكون الغرض المنظومة التعليمية فحسب دون التطرق للشق الاجتماعى، على أن تكون هناك رقابة من قبل الوزارة لإلزام المدارس بعدم الخروج عن الاشتراطات والقواعد المنصوص عليها.