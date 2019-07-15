أخبار مصر | وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يسلمان 19 عقدا لمستثمري منطقة شقق الثعبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يسلمان 19 عقدا لمستثمري منطقة شقق الثعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتسليم 19 عقد تمليك لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، بعد تقنين أوضاعهم استكمالًا لما تم توزيعه من قبل في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان، والتي تضم حوالي 1907 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2،5 مليون متر مربع، كما قاما بتوزيع 11 عقد لأصحاب أراضي تم تقنين أوضاعهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، حيث أكد المحافظ أن العيد القومي للعاصمة يشهد هذا العام افتتاح عدد من المشروعات الخدمية منها افتتاح تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة وجراج روكسي وميادين وحدائق بعد تطويرها ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين.

كما قدم اللواء محمود شعراوي التهنئة لكافة قيادات المحافظة بالعيد القومي حيث أكد أن مصر تشهد حاليًا فترة من العمران لم تشهدها من قبل حيث تم الإعلان عن محافظتين بلا عشوائيات، وهناك محافظات في الطريق للإعلان عنها خالية من العشوائيات، مشيرًا إلى أن القاهرة لابد أن تعود إلى رونقها الطبيعي وأن جميع الجهات المعنية متكاتفة وتقوم بمجهودات كبيرة لتحقيق هذا الهدف نظرًا لكثرة المناطق العشوائية بها.

وأضاف اللواء شعراوي أنه سيتم خلال الــ4 سنوات القادمة تحويل الأتوبيسات من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك بصورة مرحلية تدريجية وجاري طرحها على عدد من الشركات والمستثمرين للبدء في تنفيذها وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى الحفاظ على البيئة وتوفير أفضل خدمة لراحة المواطن.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغيرات كبيرة لذا لابد من الاهتمام بالشباب وتشجيعه على المشاركة الايجابية الفعالة في مشروعات التنمية التي تتم على أرض مصر.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان قريبًا عن نتاج العمل والجهد المبذول في منظومة النظافة التي سيتم تطبيقها كمرحلة أولى في 5 محافظات في مقدمتها العاصمة والتي ستشهد دمج القطاع الخاص مع القطاع الرسمي وأنه لا بد من إتمام المنظومة بالشكل الأمثل.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي والرصف والطرق، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة.

