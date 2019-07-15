أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب": 9.7% ارتفاعًا في عدد الأجانب بالقطاع الخاص والاستثماري خلال 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب": 9.7% ارتفاعًا في عدد الأجانب بالقطاع الخاص والاستثماري خلال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 14777 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2018 مقابــل 13469 أجنبي عام 2017 بنسبة ارتفاع قدره 9.7 %، كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 6346أجنبى بنسبة 42.9% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8431 أجنبي بنسبة 57.1%عام 2018.

وأوضح "عامر" أنه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن الأجانب الوافدين من الدول الأسيوية غير العربية 45.2٪ نسبة الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 6686 أجنبى بنسبة 45.2٪ (معظمهم من بنجلاديش بعدد 1641 أجنبى بنسبة 24.5% والفلبين بعدد 1504 أجنبى بنسبة 22.5٪ )، يليها الدول الأوروبية بعدد 3525 أجنبى بنسبة 23.9 ٪ (معظمهم من انـجلترا بعدد 957 أجنبى بنسبة 27.1 % وايطاليا بعدد 549 أجنبى بنسبة 15.6%) وذلك عام 2018. والدول العربية بعدد 3165 أجنبى بنسبـــة 21.4 % ( معظمهم من فلسطين بعدد 1177 أجنبى بنسبة 37.2 % وسوريا بعدد 1076 أجنبى بنسبة 34 %) يليها دول الأمريكتين واستراليا بعدد 1107 أجنبي بنسبة 7.5% (معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 524 أجنبي بنسبة 47.3% وكندا بعدد 295 أجنبي بنسبة 26.6%) بينما تمثل الدول الأفريقيـــة (غير العربية) اقل الأعداد حيث بلغ 154 أجنبي بنسبة 1 % من إ جمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2018.