أخبار مصر | "حسب الله": تصريحات "عبدالعال" عن قانون العمل الأهلي صححت مسار مناقشة هذا التشريع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسب الله": تصريحات "عبدالعال" عن قانون العمل الأهلي صححت مسار مناقشة هذا التشريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان إن تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب التى أكد فيها من على منصة البرلمان خلال مناقشات البرلمان لقانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلى أن مصر عادت بقوة للساحة الإقليمية والدولية وتشريعاتها وقراراتها نابعة من متطلباتها الوطنية وليس لصدى أصوات بالخارج، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية وقديمة عمرها 7 آلاف سنة وكلمتها مسموعة بالعالم أجمع وليس المنطقة فقط، وأربأ بأى نائب أن يردد أن مشروع قانون ممارسة العمل الأهلى جاء استجابة لأصوات بالخارج قد لقيت ارتياحا شعبيا كبيرا وواسع النطاق.

وأضاف "حسب الله"، أن هذه التصريحات الحاسمة والواضحة من الدكتور على عبد العال صححت مسار مناقشة هذا التشريع، موجها التحية والتقدير للدكتور على عبد العال لتأكيده أن مصر لم تستمع لأصوات خارجية أثناء المرحلة الانتقالية فما بالنا ونحن دولة مستقرة وأن التشريعات تُقر بأسم الشعب وأيضا يتم تعديل أى قانون سارى باسمه، وجرت واقعة سابقة فى مجالس سابقة بتعديل أحد القوانين بعد 72 ساعة من إصداره لاسيما أن القاعدة القانونية للسلوك الاجتماعى تهدف من بين ما تهدف إليه إلى استقرار المجتمع ومن أجل هذا الهدف تم صدور القانون رقم 70 لسنة 2017، وأيضا من أجل استقراره يتم مناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا بإصدار قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

