أخبار مصر | "حسب الله": تصريحات "عبدالعال" عن قانون العمل الأهلي صححت مسار مناقشة هذا التشريع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حسب الله": تصريحات "عبدالعال" عن قانون العمل الأهلي صححت مسار مناقشة هذا التشريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "حسب الله"، أن هذه التصريحات الحاسمة والواضحة من الدكتور على عبد العال صححت مسار مناقشة هذا التشريع، موجها التحية والتقدير للدكتور على عبد العال لتأكيده أن مصر لم تستمع لأصوات خارجية أثناء المرحلة الانتقالية فما بالنا ونحن دولة مستقرة وأن التشريعات تُقر بأسم الشعب وأيضا يتم تعديل أى قانون سارى باسمه، وجرت واقعة سابقة فى مجالس سابقة بتعديل أحد القوانين بعد 72 ساعة من إصداره لاسيما أن القاعدة القانونية للسلوك الاجتماعى تهدف من بين ما تهدف إليه إلى استقرار المجتمع ومن أجل هذا الهدف تم صدور القانون رقم 70 لسنة 2017، وأيضا من أجل استقراره يتم مناقشة مشروع القانون المعروض حاليًا بإصدار قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.