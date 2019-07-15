أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب" يطالب بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب" يطالب بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تبدأ أولى خطوات تنفيذ القانون على أرض الواقع باستلامها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات لدراسة الخرائط في ضوء التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى للقرى وتوابعها والمدن واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهى المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وأوضح المهندس علاء والى، أن تنفيذ الحيز العمرانى على الطبيعة ووضع علاماته خطوة هامة خاصة فى القرى والنجوع والكفور لتقنين أوضاع هذه المناطق التى تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى وباقى المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمر واقع ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح فى المخالفات ويقنن أوضاعها، مؤكدًا أن اللجنة بمجلس النواب سوف تتابع تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من أنه يحقق الهدف الذى يصبو إليه المواطنون وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس تحصيل أموال.

وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذى يعد فرصة كبيرة الآن لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من قام بأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة الى أن هذا القانون جاء للحفاظ على الثروة العقارية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى عدد من قرى محافظات الجمهورية.