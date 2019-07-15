أخبار مصر | "محلية النواب" توصي بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" توصي بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، وأوصت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وطالب أعضاء اللجنة بحصر كافة مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والتي لم تستكمل بكافة القرى وإدراجها في الخطة لتنفيذها، وشددوا على ضرورة توجيه القروض والمنح المخصصة لمشروعات الصرف الصحي لاستخدامها في أغراضها، وناقشت اللجنة خلال اجتماعها التوصيات حول زيارتها الميدانية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2019.

وتضمنت توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة البحيرة، تطوير رحلة العائلة المقدسة، فأوصت بقيام المحافظة بمتابعة استكمال باقي أعمال البنية الأساسية وسرعة تنفيذ باقي المقترحات والتصورات بشأن تطوير رحلة مسار العائلة المقدسة وتوفير كافة سبل الراحة للوفود السياحية، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء منها في أسرع وقت حتى يتم استغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام المحافظة باستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة، ومخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

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وشملت توصيات اللجنة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو المطامير، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من تنفيذ كافة أعمال توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار.

كما أوصت اللجنة بقيام محافظة البحيرة بمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ باقي الأعمال بميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة التي ستحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب، وأوصت وزارتي المالية والتخطيط بتوفير احتياجات محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ أعمال المشروعات المطلوبة وفقا لمخطط التنمية الشاملة لتطوير وتنمية مدينة رشيد، بهدف القضاء على العشوائيات، والتزام المحافظة بتعويض المواطنين المتضررين من أعمال التطوير.

ودعت اللجنة وزارتي السياحة والآثار لوضع خطة شاملة تهدف إلى الاستفادة من المناطق الأثرية الموجودة بمنطقة رشيد القديمة، وأوصت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وترميم ورفع كفاءة مستشفى رشيد العام.

وأوصت بإزالة كافة العوائق البيروقراطية وإدراج الاعتمادات المالية لاستكمال مشروع بشائر الخير 4، وسرعة البدء في تنفيذ أعمال إنشاء كوبري دسنوس الحلفاية العلوي على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى كوم حمادة الجديد، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال أعمال إنشاء مستشفى وادي النطرون العام.