أخبار مصر | محافظ الجيزة للمواطنين: "ابلغوا عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة للمواطنين: "ابلغوا عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت محافظة الجيزة، أولى ضرباتها لعدد من السائقين الغير ملتزمين بالتعريفة المحددة لخطوط السير لسيارات السرفيس والتي أقرتها المحافظة وتم الإعلان عنها بكافة المواقف الواقعة بنطاق المحافظة سواء لخطوط التنقل الداخلية أو للأقاليم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إلغاء تراخيص السير لــ 20 سيارة سرفيس بعد ضبط السائقين غير ملتزمين بالتعريفات المحددة لخطوط السير بمناطق الهرم وفيصل وإمبابة مؤكداً ان المحافظة لن تسمح بأستغلال المواطنين والتلاعب بأقواتهم من قبل بعض السائقين ضعاف النفوس.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال جوله مفاجئة قام بها على موقف سرفيس العام الأول بحي شمال الجيزة للتاكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وضبط اى تجاوزات و التأكد من تعليق اللافتات والبانرات موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات.

كما حرص المحافظ على التأكد من لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول علي أكثر من الاجرة المحددة موجهاً المواطنين بالإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة لخطوط السير.

Advertisements

وتواصل راشد خلال جولته مع عدد من المواطنين والسائقين مطالباً الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين مؤكداً أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

ووجه المحافظ خلال الجولة جهاز السرفيس ورئيس حى شمال الجيزة بازالة احد اكشك الفاكهة المخالفة داخل الموقف واعادة استغلالة مشددا على عدم السماح باى اعمال مخالفة داخل الموقف والوقوف بكل حزم وقوة لمظاهر البلطجة والتسيب بالموقف .

وتفقد المحافظ شارع العامل الاول والذى يعد من الشوارع الهامة والحيوية بحى شمال الجيزة وذلك للوقوف على حالة النظافة والاشغالات بالشارع .

وكلف شرطة المرافق ورئيس حى شمال الجيزة بتنظيم حملة موسعة لرفع الاشغالات بالشارع وخاصة الاكشاك والمحلات التجارية المخالفة وعدم السماح بالتعدى على الرصيف موجها برفع كفاءة النظافة بالشارع

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الاحياء ومحمد نور رئيس حى شمال الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة .