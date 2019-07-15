أخبار مصر | برلمانية: قانون التأمينات وضع خطة لمعالجة العجز المالي بنظام المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: قانون التأمينات وضع خطة لمعالجة العجز المالي بنظام المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة وضع خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة.

وأوضحت أنه وفقا للقانون سيكون سن المعاش 60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج، مُشيرة إلى أن القانون خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية.

كما كشفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون تضمن حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.