أخبار مصر | "الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة الجلالة لممثلي الكيانات المصرية بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تنظم زيارة إلى مدينة الجلالة لممثلي الكيانات المصرية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفريق كامل الوزير يستعرض أهم المشروعات التنموية الجديدة امتداد طريق الجلالة وغيرها في باقي أنحاء مصر

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لممثلي الكيانات المصرية بالخارج زيارة إلى مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة، وذلك بحضور كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وجاء ذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمصريين المقيمين بالخارج، وعرض إنجازات الدولة عليهم.

وتهدف تلك الزيارة إلى أن يتفقد المصريون المقيمون بالخارج هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدني، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.

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ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بوزير النقل الفريق كامل الوزير ووجهت خالص الشكر له على حضوره الزيارة ومرافقة وفد ممثلي الكيانات لتقديم الشرح الوافي لهم عما يجري من مشروعات تنموية على أرض مصر.

من جانبه، رحب وزير النقل الفريق كامل الوزير، بممثلي الكيانات ترحيبًا كبيرًا وأعرب عن سعادته بزيارتهم لهذا المشروع العظيم الواعد.

واستمع ممثلو الكيانات المصرية بالخارج، في مستهل الزيارة، إلى شرح تفصيلي من الفريق كامل الوزير للمشروعات المنفذة بامتداد طريق الجلالة على الجانبين، من مدن سكنية ورياضية ومصانع ومحطة كهرباء ومطبعة وكباري وطرق جديدة.

كما قدم وزير النقل شرحا تفصيلي آخر لعدد من المشروعات التنموية التي تجري على أرض مصر منها العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وأنفاقها وكيفية حفرها ومدينة الإسماعيلية الجديدة والمزارع السمكية وسحارات سرابيوم لنقل المياه إلى أرض سيناء.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج اختتم أعماله مساء السبت الماضي، بعد أن شهد عقد 11 جلسة تضمنت ورش عمل ناقشت عدة قضايا هامة تمثلت في موضوعات قانونية وأخرى تخص التعليم والخدمات الحكومية، وكذلك فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، والبرامج والفرص السياحية، وقضايا الثقافة والهوية الوطنية، وقانون الهجرة الجديد.