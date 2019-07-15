أخبار مصر | داليا يوسف تتقدم بطلب إحاطة حول تلوث ترعة المنصورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا يوسف تتقدم بطلب إحاطة حول تلوث ترعة المنصورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت داليا يوسف إلى معاناة ترعة المنصورية العديد من الأزمات التي أدت إلى فساد المياه فيها من ناحية، وردم جزء كبير منها من ناحية أخرى، بما يتطلب تدخل مباشر وعاجل من الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مُذكرة أنه لا يوجد صرف صحى بمنطقة المنصورية، مما يدفع بعض الأهالى بعمل مواسير الصرف خارج المنزل بتحويلها على مساقى الزراعة ومصاب ترعة المنصورية.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى انتشار القمامة بشكل مبالغ فيه في الترعة بجانب الحيوانات النافقة، والتي أثرت بشكل سلبي على جودة المياه المستخدمة في الري والزراعة خاصة مع انتشار مزارع الفكاهة بجوار هذه الترعة، مؤكدة أن الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية، غير كافية، حيث أنه بشكل يومي تنتشر الحيوانات النافقة في الترعة، ولا تتدخل الجهات إلا بعد ظهورها بأيام، بدلا من منع ذلك وتوعية المواطنين بخطورته بجانب تطبيق العقوبات على المخالفين.