أخبار مصر | داليا يوسف تتقدم بطلب إحاطة حول تلوث ترعة المنصورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا يوسف تتقدم بطلب إحاطة حول تلوث ترعة المنصورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والري والتنمية المحلية، بشأن تلوث ترعة المنصورية والتعدي عليها بما يؤثر بشكل سلبي على جودة المياه فيها والزراعة.

وأشارت داليا يوسف إلى معاناة ترعة المنصورية العديد من الأزمات التي أدت إلى فساد المياه فيها من ناحية، وردم جزء كبير منها من ناحية أخرى، بما يتطلب تدخل مباشر وعاجل من الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مُذكرة أنه لا يوجد صرف صحى بمنطقة المنصورية، مما يدفع بعض الأهالى بعمل مواسير الصرف خارج المنزل بتحويلها على مساقى الزراعة ومصاب ترعة المنصورية.

ولفتت النائبة البرلمانية إلى انتشار القمامة بشكل مبالغ فيه في الترعة بجانب الحيوانات النافقة، والتي أثرت بشكل سلبي على جودة المياه المستخدمة في الري والزراعة خاصة مع انتشار مزارع الفكاهة بجوار هذه الترعة، مؤكدة أن الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية، غير كافية، حيث أنه بشكل يومي تنتشر الحيوانات النافقة في الترعة، ولا تتدخل الجهات إلا بعد ظهورها بأيام، بدلا من منع ذلك وتوعية المواطنين بخطورته بجانب تطبيق العقوبات على المخالفين.