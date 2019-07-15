مصر | "طعنات متفرقة".. العثور على جثة شاب ملقاة في أحد شوارع السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طعنات متفرقة".. العثور على جثة شاب ملقاة في أحد شوارع السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شاب مقتول بعدة طعنات بآلة حادة بأحد الشوارع بالسلام، وتقوم الأجهزة الأمنية الآن بالوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع.