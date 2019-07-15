مصر | "خاف عليهم من القتل فذبحهم".. مدرس أزهري ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ4 بسبب "الآثار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خاف عليهم من القتل فذبحهم".. مدرس أزهري ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ4 بسبب "الآثار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقدم مدرس لغة إنجليزية بمعهد أزهري بالفيوم، على قتل زوجته وأطفاله الأربعة ببرج الملكة بمنطقة دله بالقرب من ميدان المسلة بالفيوم صباح اليوم.
وتبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد رجب غراب، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم لديه خلافات مع آخرين حول تجارة آثار مما دفع شركاءه لتهديده بقتل أفراد أسرته واحدًا تلو الآخر، ما دفع المتهم لأخذ القرار بالتخلص من زوجته وأبنائه بنفسه فذبحهم بـ"ساطور" ثم توجه إلى مركز الفيوم وسلم نفسه واعترف بالجريمة.
وأدلى الزوج في محضر بقسم شرطة الفيوم ويدعى "خالد.م"، إنه على خلافات مع أشخاص آخرين على التنقيب على الآثار، حيث قاموا بتهديده بقتل زوجته وأولاده إن لم يبتعد عن التنقيب معهم، فبادر هو بذبحهم وقام بشراء ساطور وقام بذبح زوجته وأطفاله الأربعة في المنزل بحجرات النوم.
وتبين أن الضحايا، كريمة جميل راتب ٣٤ سنة، "أنس خالد فرجاني" ١٣ سنة، أيه خالد ٨ سنوات، منة خالد ٤ سنين، تسنيم خالد سنة ونصف.
ووصلت الشرطة، لموقع الحادث، وعاينت النيابة الموقع، وتحرر محضر رقم 5189 إداري شرطة أول الفيوم، وتم نقل الجثث لمستشفى الفيوم العام.
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل وقوع انفجار بمدينة 6 أكتوبر، وسقوط سقف على 5 أشخاص ما أسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة الآخرين، بدائرة قسم ثالث أكتوبر.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط سقف حجرة صغيرة، بجوار قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.
وبانتقال رجال الحماية المدنية، وقوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة مجاورة لقطعة أرض، على 5 عمال لحراسة قطعة الأرض، ما أسفر عن مصرع 3 منهم، فيما أصيب "س.ع.م" 32 سنة بكسر بالكوع الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، و"خ.أ.س" 30 سنة بكسر بالفخذ الأيسر وجروح متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.
ورجح مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة إلى أن الانفجار إثر عبث العمال بأسلحة نارية، وتفاعل البارود تسبب في سقوط سقف الغرفة، موضحا أنه حال فحص رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، تبين عدم وجود بقايا إسطوانة غاز أو أي آثار لها، مشيرًا إلى أن خبراء الأدلة الجنائية، يفحصون موقع الحادث، لمعرفة سبب الإنفجار.