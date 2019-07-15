مصر | "خاف عليهم من القتل فذبحهم".. مدرس أزهري ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ4 بسبب "الآثار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خاف عليهم من القتل فذبحهم".. مدرس أزهري ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ4 بسبب "الآثار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم مدرس لغة إنجليزية بمعهد أزهري بالفيوم، على قتل زوجته وأطفاله الأربعة ببرج الملكة بمنطقة دله بالقرب من ميدان المسلة بالفيوم صباح اليوم.

وتبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد رجب غراب، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم لديه خلافات مع آخرين حول تجارة آثار مما دفع شركاءه لتهديده بقتل أفراد أسرته واحدًا تلو الآخر، ما دفع المتهم لأخذ القرار بالتخلص من زوجته وأبنائه بنفسه فذبحهم بـ"ساطور" ثم توجه إلى مركز الفيوم وسلم نفسه واعترف بالجريمة.

وأدلى الزوج في محضر بقسم شرطة الفيوم ويدعى "خالد.م"، إنه على خلافات مع أشخاص آخرين على التنقيب على الآثار، حيث قاموا بتهديده بقتل زوجته وأولاده إن لم يبتعد عن التنقيب معهم، فبادر هو بذبحهم وقام بشراء ساطور وقام بذبح زوجته وأطفاله الأربعة في المنزل بحجرات النوم.

وتبين أن الضحايا، كريمة جميل راتب ٣٤ سنة، "أنس خالد فرجاني" ١٣ سنة، أيه خالد ٨ سنوات، منة خالد ٤ سنين، تسنيم خالد سنة ونصف.

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ووصلت الشرطة، لموقع الحادث، وعاينت النيابة الموقع، وتحرر محضر رقم 5189 إداري شرطة أول الفيوم، وتم نقل الجثث لمستشفى الفيوم العام.