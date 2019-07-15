مصر | النيابة تستعجل تقرير "الأدلة الجنائية" في حريق مصنع ملابس بـ15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير "الأدلة الجنائية" في حريق مصنع ملابس بـ15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، باستعجال تقرير الأدلة الجنائية حول نشوب حريق بمصنع ملابس بمنطقة 15 مايو، للوقوف على ملابسات الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

جاء بالتحقيقات الأولية أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل، داخل مصنع ملابس، بمجاورة 27، بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.