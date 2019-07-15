مصر | بأسلوب "المغافلة".. القبض على عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "المغافلة".. القبض على عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مدينة نصر، من إلقاء القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، واعترف المتهمون بقيامهم بدافع السرقة من أجل الحصول على المال، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وكانت البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث قسم مدينة نصر ثان تفيد بقيام كل من "محمد،ع"، وعلى، م"، وهادي، س"، بسرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافله، متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم، وعلى الفور تشكلت فرقه بحث برئاسة النقيب محمد أبو عبيده معاون أول مباحث القسم لضبط المتهمين.

وبتقنين الاجراءات تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد وتتبع المتهمين، وفور صدور معلومات تفيد بتواجدهم بأحد شوارع دائرة القسم، تم القاء القبض عليهم، وأعترف المتهمون بإرتكابهم الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتتابع النيابة التحقيقات.