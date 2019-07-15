مصر | "مات عطشان".. 3 يقتلون ماسح سيارات بسبب "زجاجة مياه" بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مات عطشان".. 3 يقتلون ماسح سيارات بسبب "زجاجة مياه" بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالكشك وبالمحلات المجاورة في واقعة تورط 3 أشخاص -اثنين منهم أصحاب الكشك- في قتل ماسح سيارات شرع في فتح ثلاجة المبردات الخاصة بالكشك لأخذ زجاجة ماء أو أي شيء يشربه بسبب حرارة الجو، في منطقة عابدين.

وثبتت الكاميرات بعد تفريغها تعدي المتهمين على المجني عليه بالضرب والركل مما تسبب في سقوطه على الأرض، وتركوه حتى تأكدوا من وفاته.

وكما كلفت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وجاء في مناظرة النيابة للجثة أنها لشاب ثلاثيني وبها كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

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كما كشفت تحقيقات النيابة بتلقي الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص والتبين عثر على جثة شاب يعمل فى مسح السيارات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.