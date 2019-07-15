مصر | "دماء على الساطور".. حكاية مدرس قتل زوجته وأطفاله الـ4 بسبب الآثار في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دماء على الساطور".. حكاية مدرس قتل زوجته وأطفاله الـ4 بسبب الآثار في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واقعة أغرب من الخيال، حيث خلع مدرس لغة إنجليزية عن نفسه عباءة مشاعر الإنسانية والأبوة، فأقدم على التخلص من زوجته وأطفاله الأربعة بطريقة مأساوية، وذلك ليتخلص من تهديدات آخرين له بقتلهم، حيث كان يشاركهم في تجارة الآثار.

وتلقى اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام "خ. م. ف" 38 سنة مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بمنطقة الحريشي بمركز الفيوم ومقيم بمنطقة دلة بقيامه بقتل زوجته وأولاد بالشقة محل سكنه وهم "ك. م. ع" 33 سنة ربة منزل، وأبنائه "ل. خ. م 11 سنة "طالب بالصف الخامس الابتدائي، و"أ" 8 سنوات تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، و"م" 4 سنوات، و"ت" عام ونصف وجميعهم مقيمون بذات العنوان.

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فيما أفادت التحريات أن هناك خلافات بين القاتل وآخرين بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز الفيوم وتلقى تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأولاده في حالة عدم تخليه عن ذلك فبادر بقتلهم باستخدام ساطور قام بشرائه من مكان محدد لذلك الغرض لاعتقاده في جدية تهديداتهم.

ومن خلال الانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة الزوجة والطفلة الرابعة أعلى سرير بإحدى حجرات النوم وإلى جوارهما على سرير آخر جثتا الطفلتين الثالثة والثانية، كما عثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ومصابين بجروح قطعية وكسر بعظام الجمجمة، كما عثر على الساطور ملطخ بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى.

وتم إخطار النيابة العامة في حينه وتولت التحقيق، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عنها المحضر رقم 5189 إداري قسم شرطة أول الفيوم.