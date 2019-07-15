مصر | "سرقة فيلا" تسقط تشكيلا عصابيا ارتكب 9 سرقات بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرقة فيلا" تسقط تشكيلا عصابيا ارتكب 9 سرقات بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف ملابسات سرقة فيلا صاحب مكتب تصدير، بمنطقة الشيخ زايد، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى الرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد، بلاغا مفاده بسرقة أجهزة كهربائية من داخل فيلا ملك صاحب مكتب تصدير، 68 سنة، بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات توصل العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل، 30 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، سبق إتهامه في 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص، مشاجرة، حريق عمد، مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع سائق، 36 سنة، محكوم عليه في قضية "ضرب"، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، وأقر بتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في إرتكاب حوادث سرقة المساكن، وعقب إستهداف الأخير، تم ضبطه وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 9 حوادث سرقات مساكن بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات "أجهزة كهربائية" لدى عميلهما سيئ النية تاجر خردة، 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.