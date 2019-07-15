مصر | مدرس يقتل زوجته وأطفاله الـ4 بـ"الساطور".. والسبب "صادم" (القصة الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرس يقتل زوجته وأطفاله الـ4 بـ"الساطور".. والسبب "صادم" (القصة الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات قتل مدرس لزوجته وأبنائه الأربعة.
وتبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد رجب غراب، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم لديه خلافات مع آخرين حول تجارة آثار مما دفع شركاءه لتهديده بقتل أفراد أسرته واحدًا تلو الآخر، ما دفع المتهم لأخذ القرار بالتخلص من زوجته وأبنائه بنفسه فذبحهم بـ"ساطور" ثم توجه إلى مركز الفيوم وسلم نفسه واعترف بالجريمة.
فيما انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة والتأكد من بلاغ المتهم فعثروا على 5 جثث لسيدة وأطفالها.
وتبين أن الضحايا، كريمة جميل راتب ٣٤ سنة، "أنس خالد فرجاني" ١٣ سنة، أيه خالد ٨ سنوات، منة خالد ٤ سنين، تسنيم خالد سنة ونصف.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل وقوع انفجار بمدينة 6 أكتوبر، وسقوط سقف على 5 أشخاص ما أسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة الآخرين، بدائرة قسم ثالث أكتوبر.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بسقوط سقف حجرة صغيرة، بجوار قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.
وبانتقال رجال الحماية المدنية، وقوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة مجاورة لقطعة أرض، على 5 عمال لحراسة قطعة الأرض، ما أسفر عن مصرع 3 منهم، فيما أصيب "س.ع.م" 32 سنة بكسر بالكوع الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، و"خ.أ.س" 30 سنة بكسر بالفخذ الأيسر وجروح متفرقة، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.
ورجح مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة إلى أن الانفجار إثر عبث العمال بأسلحة نارية، وتفاعل البارود تسبب في سقوط سقف الغرفة، موضحا أنه حال فحص رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، تبين عدم وجود بقايا إسطوانة غاز أو أي آثار لها، مشيرًا إلى أن خبراء الأدلة الجنائية، يفحصون موقع الحادث، لمعرفة سبب الإنفجار.