مصر | مدرس يقتل زوجته وأطفاله الـ4 بـ"الساطور".. والسبب "صادم" (القصة الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرس يقتل زوجته وأطفاله الـ4 بـ"الساطور".. والسبب "صادم" (القصة الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من كشف ملابسات قتل مدرس لزوجته وأبنائه الأربعة.

وتبين من التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد رجب غراب، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم لديه خلافات مع آخرين حول تجارة آثار مما دفع شركاءه لتهديده بقتل أفراد أسرته واحدًا تلو الآخر، ما دفع المتهم لأخذ القرار بالتخلص من زوجته وأبنائه بنفسه فذبحهم بـ"ساطور" ثم توجه إلى مركز الفيوم وسلم نفسه واعترف بالجريمة.

فيما انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة والتأكد من بلاغ المتهم فعثروا على 5 جثث لسيدة وأطفالها.

وتبين أن الضحايا، كريمة جميل راتب ٣٤ سنة، "أنس خالد فرجاني" ١٣ سنة، أيه خالد ٨ سنوات، منة خالد ٤ سنين، تسنيم خالد سنة ونصف.

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وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.