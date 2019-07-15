شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس يذبح زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم: شركاؤه هددوه بقتلهم واغتصابهم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مدرس حياة زوجته وأولاده الأربعة للتخلص من تهديدات شركائه في التنقيب عن الأثار بقتلهم وإغتصابهم فبادر بقتلهم باستخدام ساطور.

وتم ضبط المتهم وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من المواطن «خ.م.ف»، 38 سنة، مدرس لغة إنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بالحريشي مركز الفيوم، ومقيم برج الملكة حي دلة بقيامه بقتل زوجته وأولاده بالشقة سكنه وهم كلاً من «ك.م.ع»، 33 ربة منزل، «أ .خ.» 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي، «أ.خ» 8 سنوات، طالبة بالصف الثاني الإبتدائي، «م.خ» 4 سنوات، «ت.ز.خ»، عام ونصف، جميعهم مقيمين بذات العنوان لوجود خلافات بينه وبين آخرين بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز الفيوم، وتلقيه تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأولاده في حالة عدم تخليه عن ذلك، فبادر بقتلهم باستخدام ساطور قام بشرائه من مكان محدد لذلك الغرض لاعتقاده في جدية تهديداتهم.

انتقل فريق بحث بقيادة اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، والرائد أحمد الهاين، رئيس المباحث، تبين الزوجة وطفلة أعلى سرير بإحدى حجرات النوم وإلى جوارهما على السرير آخر جثتا طفلتين، كما عثر على جثة طفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة، ومصابين بجروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة، كما عثر على الساطور ملطخ بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى.

تم إخطار النيابة العامة في حينه، وتولت التحقيق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالانتقال والمعاينة والفحص، كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحرير حول الواقعة وظروفها وملابستها، تحرر محضر رقم 5189 لسنة 2109 إداري قسم شرطة الفيوم وجاري العرض على النيابة العامة.