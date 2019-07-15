شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التربية والتعليم يستقبل الطالب إياد محمود الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بشأن دعم الموهوبين ورعايتهم وتوفير كل الإمكانيات التقنية والمادية والمعنوية لتشجيعهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

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جاء ذلك خلال استقبال الطالب الموهوب اياد محمود الشناوي الطالب بالصف الثاني الثانوي، والذي قدم لوحة فنية عنوانها (عام زايد 2018) في الملتقى التشكيلي الدولي الذي افتتحته الفنانة سحر رامي والمنتج السينمائي طارق رمسيس بقاعة لمسات الفنون تحت عنوان (مبدعون بلا حدود).

وقال عمر أن هناك العديد من البرامج التدريبية والمنح التي تتبعها وزارة التربية والتعليم للموهوبين وأصحاب القدرات الإبداعية، وأضاف أن هناك تعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق أيضا مع وزارة التعليم العالي لتقديم كافة الإمكانيات للطلاب الموهوبين حتى تستمر طاقاتهم الإبداعية خلال المرحلة الجامعية .وأكد على أن القيادة السياسية حريصة على دعم الموهوبين باعتبارهم جزء أصيل وهام في القوة الناعمة المصرية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أتاحت عددا كبيرا من الفرص للطلاب الموهوبين للالتحاق بالجامعات الأجنبية من خلال برامج المعايشة الخارجية التي تتيح لهم اكتساب المزيد من الخبرات والتجارب الحياتية حتى يكونوا قيمة مضافة للوطن، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية