شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسابقة «ملكة جمال العنب» للترويج للسياحة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل الاسكندرية مساء الجمعة المقبل، أول مهرجان من نوعه يقام في عروس البحر المتوسط، وهو مهرجان «العنب» الذي تنظمه جمعية محبى الإسكندرية، برئاسة المهندس ياسر سيف، وذلك بالتعاون مع منتدى الإسكندرية برئاسة المهندس عبدالفتاح رجب .

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قال المهندس ياسر سيف إن المهرجان سوف يقام في أحد الفنادق، ويتضمن مسابقة عامة يتم خلالها اختيار ملكة جمال العنب من بين مجموعة من المتسابقات، كما يتضمن المهرجان ايضاً عدة فقرات موسيقية واستعراضية وغنائية.

من جانبه قال المهندس عبدالفتاح رجب رئيس المنتدى، إن هذا المهرجان يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني للترويج للسياحة المصرية، من خلال خلق وابتكار مناسبات احتفالية تتضمن فعاليات متنوعة لجذب السائحين خاصة أن مسابقة «ملكة جمال العنب» تستهدف في المقام الأول الترويج للعديد من المعالم السياحية والأثرية بالإسكندرية، حيث سيتم تنفيذ برنامج ترفيهي مصاحب للمهرجان يشمل بزيارة للعديد من المناطق السياحية والأثرية.

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات السياحة والاعلام والشخصيات العامة والمتخصصين في هذا النوع من الأنشطة العامة .