شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يهنئ طالبة الأزهر السابع مكرر «علمى» على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إتصال تليفوني بالطالبة «سارة علاء الدين جلال» الحاصلة على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمى بالثانوية الأزهرية بأسيوط لعام 2018/2019م وقام بتهنئتها.

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وعبر محافظ أسيوط عن سعادته لتفوقها وحصولها على المركز السابع مكرر ضمن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والتي تم إعلانها.



كان الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر قد أعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية لعام 2018/2019 وكان من نصيب محافظة أسيوط حصول الطالبة سارة علاء الدين جلال بمعهد أسيوط النموذجي على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي بالثانوية الازهرية بمجموع 647 ونسبة مئوية 99.54 %.



وقال محافظ أسيوط إنه سيتم تكريم الطالبة «سارة علاء الدين جلال» في وقت لاحق بديوان عام المحافظة معربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات الثانوية العامة والأزهرية معلنًا تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلًا عن الدعم المقدم لتطوير العملية التعليمية.