شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالتفوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اتصالاً هاتفياً بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء المحافظة لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة على المركز الثانى مكرر بشعبة العلوم على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم .

محافظ البحيرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالتفوق

وأجرى المحافظ إتصالاً بالطالب أحمد سامح السيد فرج، من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بأبوحمص، والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، والطالب نور منصور سعد على، من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، والطالبة هدير علاء محمد أبوعجور، من مدرسة دمنهور الثانوية بنات، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم .