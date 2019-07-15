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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يهنئ أوائل الثانوية العامة بالتفوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اتصالاً هاتفياً بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة من أبناء المحافظة لتهنئتهم على تفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة على المركز الثانى مكرر بشعبة العلوم على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم .
وأجرى المحافظ إتصالاً بالطالب أحمد سامح السيد فرج، من مدرسة شاكر فرج الثانوية بنين بأبوحمص، والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، والطالب نور منصور سعد على، من مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم، والطالبة هدير علاء محمد أبوعجور، من مدرسة دمنهور الثانوية بنات، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 409.5 علمي علوم .
وأكد «المحافظ» خلال الاتصال بالطلاب على أنهم قدوة حسنة ونماذج مشرفة لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بها لباقي زملائهم، وحثهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق في حياتهم المستقبلية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، ووعدهم بتحديد موعدًا لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.
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