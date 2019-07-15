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أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت محافظة أسوان أسماء أوائل المحافظة من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى للعام الدراسى 2018/2019.

قال السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن أوائل شعبة العلمى علوم وصلوا إلى 15 طالب وطالبة والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 409 درجة إلى 408 درجة، فيما بلغ أوائل شعبة العلمى 11 طالب وطالبة والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 408 إلى 400 درجة، بينما وصل إجمالى أوائل الشعبة الأدبية إلى 10 طلاب وطالبات والذين تراوحت درجاتهم العلمية ما بين 404 إلى 400،5 درجة.

ومن جانبه، قدم أحمد إبراهيم محافظ أسوان، التهنئة لأبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019 على مستوى المحافظة بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.

أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان
أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان
أسماء أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان
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