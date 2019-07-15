شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، توماس جولدبرجر، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

بدأ الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وعلى الرغبة المشتركة في التعاون في مجال النقل ثم استعرض الوزير التعاون الحالي مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرار ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد وخطة تدريب الفنيين المصريين وإعادة تأهيل ورشة التبين بالتوازي مع عمليات إعادة التأهيل والتصنيع والتوريد للجرارات وفقا للعقد الموقع بين الطرفين وكذلك المباحثات الجارية مع شركة PRL الأمريكية لتصنيع وتوريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار هنشل وعمرة 41 جرار EMD.

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وأضاف الفريق كامل الوزير أن هناك فرصا استثمارية في كافة قطاعات النقل يمكن أن تشكل تعاونا مشتركا بين الجانبين ففي مجال السكة الحديد أشار الوزير إلى أن هناك فرصا في مجال أعمال تجديد السكة ومشروعات تطوير وتحديث نظم الاشارات الخاصة بخطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى امكانية التعاون في انشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل البحري مثل ادارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض في الموانئ المصرية.

وأشار إلى أنه في مجال الموانئ الجافة فسيتم طرح 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية في «مناطق برج العرب وبني سويف وسوهاج الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر»، لتنفيذها وربطها بالمناطق الصناعية بما يدعم عمليات نقل المنتجات عبر الموانئ المصرية المختلفة إلى التجمعات الصناعية بمناطق الجمهورية

ومن جانبه، أشاد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة بالعلاقات بين البلدين وبالتعاون القائم بين هيئة سكك حديد مصر وجنرال إليكتريك وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وبنمو الاقتصاد المصري، واتفق الجانبان على دعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النقل بمصر خاصة مع الطفرة الكبيرة الذي يشهدها هذا القطاع.