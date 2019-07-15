شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع «سيماف» تصنيع وتوريد ٣٤٠ عربة قطار ركاب وبضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، مع رئيس وقيادات شركة سيماف لمتابعة معدلات تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع لصالح هيئة السكك الحديدية بإجمالي تكلفة ٥٤٤ مليون جنيه وتحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، بحضور رئيس وقيادات السكة الحديد وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أهمية الاسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية مشيرا إلى أن الـ١٤٠ عربة التي يشملها العقد تنقسم إلى ١٢٥ عربة سطح حاويات، و١٥ عربة «سبنسة»، لافتا إلى أن استراتيجية وزارة النقل في هذا الصدد ترتكز على مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككي والبري» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.

كما أكد الوزير على سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، حيث تم تسليم 60 عربة وذلك للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب مشيرا إلى ان الوزارة تسيير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد مع «ترانسماش هولدينج» الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب والتعاقد مع «تالجو» الأسبانية لتوريد 6 قطارات جديدة للركاب بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأسطول الحالي بما يعود إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة.