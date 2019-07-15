شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث تعزيز التعاون مع محافظ بغداد والسفير العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور رياض العضاض، رئيس مجلس محافظة بغداد، والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة ومندوب الجامعة العربية، والوفد المرافق لهما، بمقر وزارة البيئة، لبحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات العمل البيئي، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عن سعادته وتقديره بالتعاون مع مصر في مجال العمل البيئي والاستفادة من التجارب المصرية ونقلها إلى العراق كبلد عربي شقيق له جهوده الرائدة في مجال حماية البيئة.

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فيما رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالوفد العراقي، وأبدت بسعادتها بالتعاون مع دولة العراق الشقيق لنقل الخبرات المصرية في مجالات حماية البيئة والتي تحرص مصر على حمايتها من خلال تشريع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته وقانون ١٠٢ لسنه 83 لحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى قانون نهر النيل، كذلك اتباع الوزارة منظومة محكمة للتفتيش والرقابة والرصد لضمان حماية البيئة والحفاظ عليها.

واستعرض الجانب المصري جهود وزارة البيئة في مجالات التعاون المقترحة ومنها منظومة المخلفات ومحطات رصد نوعية المياه ومعالجتها، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحماية البيئة والتشريعات المصرية البيئية، وحرص مصر على دمج البعد البيئي بكافة القطاعات التنموية باستراتيجية التنمية المستدامة.

واستعرض «العضاض»، خلال الاجتماع، عددا من مجالات التعاون المقترحة ومنها إدارة المخلفات، بالإضافة إلى الحد من التلوث والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتشريعات البيئية.