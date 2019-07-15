شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 85 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، الاثنين، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 85 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

واشار «عطا» أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات «الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية».