شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستخدم تقنيات تسوية التربة بالليزر لتوفير المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ خطتها فى ترشيد استهلاك المياه من خلال اعتمادها على أسلوب تسوية التربة بالليزر والزراعة على مصاطب، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والتربة، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية ونقص الإنتاج الزراعى كان من الضرورى بذل الجهود لتقليل الفجوة الغذائية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لمجابهة الطلب المتزايد على المحاصيل الاستراتيجية نتيجة الزيادة المطردة فى عدد السكان.

وأضاف رئيس تحسين الاراضى ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والذى تم تنفيذه فى الموسم الشتوي 2018/2019 على محصول القمح والذى اعتمد أسلوبه على استخدام التسوية بالليزر واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج ، وذلك فى عدد (10) محافظات تتمثل في البحيرة ، الغربية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، الشرقية ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج والأقصر.

وأكد " سعيد حماد" أن الأسلوب المعتمد فى ترشيد استهلاك المياه أدى إلى إنتاجية فدانية بلغت 22.39 أردب/فدان بزيادة بلغت 2.6 أردب / فدان بنسبة 13.14 % عن الإنتاجية الفدانية لحقول المزارعين والتي بلغت نحو 19.79 فى محافظات العمل بالمشروع ، موضحا:أن محافظة سوهاج جاءت بالمقدمة بإنتاجية 25.83 أردب / فدان يليها محافظة أسيوط بإنتاجية فدانية بلغت 24.84 أردب/فدان ثم محافظة المنيا بإنتاجية فدانية 24.27 أردب / فدان ثم محافظات الأقصر ، الدقهلية ، بنى سويف ، البحيرة ، الشرقية ، الغربية ثم كفر الشيخ (23.5 ، 23.08 ، 23.03 ، 21.66 ، 20.40 ، 19.79 ، 18.61أردب/ فدان)

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وتابع رئيس تحسين الاراضى ،أنه على مستوى الأصناف جاء الصنف سوهاج 4 في المقدمة بإنتاجية فدانية نحو 24.7 أردب / فدان يليه الصنف بنى سويف 5 بإنتاجية فدانية 24.02 أردب/ فدان ثم شندويل 1 بإنتاجية فدانية 22.14 أردب / فدان ثم الصنف جيزة 171 بإنتاجية فدانية بلغت 20.79 وكذلك الصنف جميزة 12 بإنتاجية فدانية بلغت 20.6 أردب/ فدان

فيما كشف تقرير جهاز تحسين الاراضى السنوي ، أن النتائج الخاصة بالاحتياجات المائية للمحصول في بعض المحافظات مثل محافظة الأقصر فى الحقل الإرشادي كانت (2257.2) م3/فدان بينما الحقل المقارن (2844.3) م3/فدان بنسبة وفر في المياه لصالح الحقل الإرشادي (20.64%) وبينت النتائج فى محافظة الشرقية أن الاحتياجات المائية للحقل الإرشادي كانت (2044.92) م3/فدان بينما الحقل المقارن (2371.3) م3/فدان بنسبة وفر في مياه الري بلغت (13.76%) ليصبح المتوسط العام لوفر المياه على مستوى المحافظتين (17.2%) حيث أن الزراعة على مصاطب عملت على تقليل المساحة المروية ومن ثم تقليل الاستهلاك المائي من خلال تقليل الفقد بالبخر من سطح التربة ، أما التسوية بالليزر عملت على تقليل زمن الري وعليه فقد تناقصت كمية المياه المضافة في الحقول الإرشادية المطبق بها الممارسات بالمقارنة بالممارسات التقليدية للمزارع العادي وجارى عمل حسابات باقي المحافظات للوقوف على المتوسط العام على مستوى محافظات العمل بالمشروع وقد ساهمت الأنشطة الارشادية والتي تمثلت في إقامة (200) يوم حقل و (20) دورة تدريبية في تحقيق تلك الانجازات.

وأكد التقرير ،أنه وجارى العمل بالمشروع في محصول الأرز والذرة بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – بور سعيد) وذلك باستخدام طرق زراعة وأصناف موفرة للمياه وذلك في إطار العمل على الاستمرار في توفير المياه ورفع إنتاجية تلك المحاصيل لمجابهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائى.