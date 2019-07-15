شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير الهيئة القبطية الأمريكية: عشت 22 سنة خارج مصر.. وبلدنا على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جاكلين سعد، سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، أن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال اليومين الماضيين، خطوة مهمة فى التواصل الدائم بين الدولة المصرية وأبنائها المقيمين أو العاملين فى الخارج، مشيرة إلى أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات المهمة، التى جاءت فى إطار الحوار البناء.

وأضافت سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر نجح فى تحقيق أهدافه، وهى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر.‏

وأشارت سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، إلى أنها من أبناء الجالية المصرية بنيويورك وتعيش فى أمريكا منذ حوالى 22 عاما مضت، قائلة :"الوضع فى مصر الآن فرق كتير وبدأت أنزل مصر من 3 سنوات وحاسه بكم الانجازات التى تتم على أرض الواقع"، مؤكدة :"منبهره باللى بيحصل والرئيس السيسى وضع مصر على الطريق الصحيح".

وكانت وزارة الهجرة ، أطلقت المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، والذى استمر لمدة يومين بالقاهرة ، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، بحضور ومشاركة 55 من الكيانات المصرية بالخارج.

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