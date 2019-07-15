شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة السمكية" تواصل تنفيذ الحزام الآمن لبحيرة المنزلة لحمايتها من التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، تنمية البحيرات الشمالية وتطويرها لزيادة الإنتاج السمكى، خاصة بحيرة المنزلة، مؤكدة أنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث، وتطهير بوغاز اشتوم الجميل الجديد وعمل قنوات شعاعية بين بوغازى الجميل بطول ٣ كم وعرض ١٠٠ متر بعمق ٣.٢ متر، مؤكدا: أنه تم تطوير قطاعى بور سعيد والدقهلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم تنمية مسطح تقدر بـ 2.6 مليون متر.

وأكد الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، خلال عرضة التقرير السنوى لوزارة الزراعة، وحصل "الخليج 365 "، عليه أنه تم إزالة تعديات بقطاع دمياط بلغ 238 على مساحة 3350 فدان، موضحا:أنه تم عمل قناة شعاعية عند كوبرى البغدادى طول 3 كم بعرض 80 م بعمق 3.30 م، موضحا:أنه تم تنفيذ عملية تطهير (بإجمالى اطوال قدرها 31كم) بمنطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط، إزالة النموات النباتية بقطاعى البحيرة (الجمالية – المطرية) بمساحة 8.14 مليون متر.

وأوضح رئيس الثروة السمكية، أنه تم إزالة النموات النباتية بقطاعى بورسعيد ودمياط بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكريك القنوات الشعاعية داخل البحيرة، استكمال أعمال تطوير منطقة الجمالية وضم 4000 م كمسطح مائى للصيد الحر، تطوير منطقه النسايمه والجماليه (مرحلة ثالثه) وضم مساحة 50 ألف متر للصيد الحر، مؤكدا أنه يجرى استكمال أعمال تطوير مساحة 700 ألف متر بمنطقة دشدة بقطاع النسايمة، جار الانتهاء من إنشاء فتحة قناة البط حيث تم عمل مجرى مائى من نهاية نهر النيل – فرع دمياط وذلك لتحسين خواص المياه بالبحيرة ولمكافحة التلوث.