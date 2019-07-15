شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الكيانات المصرية بالخارج يتفقدون مجمع الأسمدة الفوسفاتية بمدينة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لممثلى الكيانات المصرية بالخارج إلى مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة.

وخلال الزيارة، أجرى ممثلو الكيانات المصرية، جولة تفقدية لمجمع الأسمدة الفوسفاتية، الذى من المقرر أن يفتتح قريبا والمصمم بأحدث معايير دولية ويساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب واكتساب خبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة.

وقالت الوزارة الهجرة فى بيان لها، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية بمدينة الجلالة يعمل بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا بجودة عالية من السماد الأحادى السوبر فوسفات الناعم والمحبب، كما يتم إنتاج سماد ثلاثى السوبر فوسفات تركيز 46٪؜، ويتضمن المجمع أيضا مصنع سماد كبريتات البوتاسيوم والذى ينتج 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم، بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية كل العاملين به مدنيين، حيث يوفر هذا المجمع 1500 فرصة عمل مباشرة معظمهم شباب الخريجين من مختلف التخصصات ومن معظم محافظات الجمهورية، إضافة إلى أن أغلب القائمين على هذا المجمع شركات مصرية، كما يحتوي المجمع على قناة للحماية من السيول الوافدة من جبل الجلالة لحماية المجمع ومنطقة الاستثمارات، وأربع مصانع للكلور والصودا الكويا التي تستخدم في تطهير المياه.

وتهدف تلك الزيارة إلى أن يتفقد المصريون المقيمون بالخارج مشروع هضبة الجلالة المتكامل باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة القطاع المدنى، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، ما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية.

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