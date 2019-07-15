شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالغرفة التجارية يكشف مدى أهمية التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الحصرى عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية، أن قطاع السياحة فى مصر سيشهد الفترة المقبلة نقلة كبيرة فى خارطة السياحة العالمية لما تشهده مصر من مشاريع سياحية عملاقة على البحر الأبيض المتوسط فى العلمين والإسكندرية بمناطق المنتزه ورأس التين والداون تاون.

وقال الحصرى فى تصريحات خاصة، بعد عودته من ألمانيا مشاركًا رئيس الوزراء حضور المنتدى العربى الألمانى ببرلين، أن البحر الأبيض هو المقصد السياحى الأول فى العالم، الذى يأتى إليه أكثر من ثلث السياحة العالمية، ومن المتوقع بحلول عام 2020 أن يجذب اكثر من 420 مليون سائح، ومصر بدأت فى الحصول على نصيبها الذى تستحقه، إذ قاربنا فى الوصول مرة أخرى إلى أرقام 2010 حيث وفد فى العام الماضى 11،5 مليون سائح وزادت حصيلة السياحة خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 30%.

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ولفت الحصرى إلى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى والتعليمى والتدريبى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض، كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى وهو ما يتجاوز 38% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الحصرى أن التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى سيتنامى مع الترويج للتعاون الثلاثى للتصنيع الأوروبى بمصر للتصدير لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية التى أطلقها الرئيس السيسى منذ أيام.