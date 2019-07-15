شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.. هذه قائمة بكليات يمكنك الترشح لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الجامعة الكلية / المعهد 1 القاهرة الطب – طب الفم والأسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي – الطب البيطري– التمريض (طلبة – طالبات) – المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام (طلبة وطالبات) 2 الإسكندرية الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الطب البيطري – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض ( طلبه / طالبات )- طب بيطرى فرع مطروح * – تمريض فرع مطروح(طلبه / طالبات)– زراعة سابا باشا – زراعة فوكه بمرسى مطروح 3 عين شمس الطب – الصيدلة – طب الأسنان– التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طلبه وطالبات) * - المعهد الفني للتمريض بالمستشفي التخصصي (طالبات فقط)- بنات ( شعبة اقتصاد منزلى ) 4 أسيوط الطب – الصيدلة – الطب البيطري– كلية التمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- الطب البيطرىفرع الوادى الجديد * - طب اسنان– زراعة الوادى الجديد – زراعة- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر 0 5 طنــطا الطب – طب الأسنان – الصيدلة– كلية التمريض (طلبه وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- زراعة 6 المنصــورة الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الطب البيطري – كلية التمريض (طلبه – طالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) 7 الزقازيـق الطب – الصيدلة – الطب البيطري– كلية التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) طب وجراحة الفم الأسنان – فني تمريض فاقوس . 8 حلــوان الصيدلة – التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات) – الطب 9 المنيــا الطب – طب الأسنان – الصيدلة–كليةالتمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- الطب البيطرى – زراعة المنيا 10 المنوفيــة الطب– الصيدلة – الطب البيطرى – كليةالتمريض (طالبات فقط) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات) 11 السويس Advertisements طب السويس 12 قنـاة السويـس الطب بالإسماعيلية – الصيدلة بالإسماعيلية – الطب البيطري بالإسماعيلية–كلية التمريض بالإسماعيلية (طلبة وطالبات) – طب الأسنان بالإسماعيلية – المعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية (طلبة و طالبات) . 13 جنـوب الوادي طب الفم والاسنان – الطب البيطري بقنا– كلية التمريض بقنا (طالبات فقط )– المعهد الفنى للتمريض بقنا(طلبة وطالبات)– كلية الطب بقنا – زراعة– علاج طبيعى بقنا- الصيدلة بقنا 14 بنهــا الطب- الطب البيطري – كلية التمريض (طلبه / طالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) 15 الفيــوم الطب – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)- التمريض(طلبة وطالبات)– طب الأسنان-صيدلة . 16 بنـي سويـف الطب – الصيدلة – الطب البيطري – كلية التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط)- كلية العلاج الطبيعى– طب اسنان– الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى 17 كفـر الشيـخ الطب البيطري– الصيدلة و التصنيع الدوائى– علاج طبيعى– الطب – التمريض طلبة وطالبات- طب الفم والاسنان – علوم الثروة السمكية والمصايد– فنى تمريض . 18 ســوهاج الطب – الصيدلة– كلية التمريض (طلبة وطالبات) – المعهد الفني للتمريض (طلبة وطالبات)- كلية الطب البيطرى – زراعة . 19 بورسعيد الطب – الصيدلة – كلية التمريض (طلبة وطالبات) 20 دمنهور التمريض ( طلبه – طالبات )– الطب البيطرى- كلية الصيدلة – الزراعة . 21 جامعة اسوان كلية الطب البيطرى- كلية التمريض (طلبة وطالبات) – كلية الطب– تكنولوجيا المصايد والاسماك –المعهد الفني للتمريض(طلبة وطالبات) 22 مدينة السادات الطب البيطري– الصيدلة 23 العريش الاستتزاع المائى والمصايد البحرية – العلوم الزراعية والبيئية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.. هذه قائمة بكليات يمكنك الترشح لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.