شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى: تسجيل المواطنين بالوحدات ببورسعيد حسب المربع السكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية للحصول على خدمات المنظومة الجديدة يتم كل حسب مربعه السكنى والوحدة الصحية الأقرب له، على أن يكون هناك التزام بمعايير تسجيل المواطنين وتوزيعهم جغرافيًا.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة إن التسجيل بالوحدات الصحية يتم حالياً لجميع المواطنين بدون استثناءات لأحد ولجميع أفراد الأسرة وبالمجان على أن يكون مع المسجلين بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.